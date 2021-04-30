Семьи пострадавших в аварии доставят из Волгограда на Ставрополье

Власти Волгоградской области окажут содействие в доставке на место трагедии родственников пострадавших и погибших в ДТП в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На трассе столкнулись три транспортных средств, в том числе автобус, перевозивший баскетболисток 2006-2008 годов рождения. Это воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва № 2 Волгограда. В ДТП пострадали 16 человек, пятеро погибли. Получившие повреждения дети находятся в медицинских учреждениях.

На место происшествия выехала рабочая группа во главе с заместителем губернатора Волгоградской области Зиной Мержоевой, представителями медицины катастроф, соцслужб, регионального комитета физической культуры и спорта, комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона.

Главы Волгоградской области и Ставропольского края провели телефонный разговор. Стороны будут координировать работу по всем направлениям.

Прокуратура области организовала проверку. По ее результатам будет решаться вопрос о принятии мер реагирования, информирует пресс-служба ведомства.