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30.04.2021 19:46
Рубрика: Происшествия

Семьи пострадавших в аварии доставят из Волгограда на Ставрополье

Текст: Роман Мерзляков

Власти Волгоградской области окажут содействие в доставке на место трагедии родственников пострадавших и погибших в ДТП в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В Минздраве Ставрополья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

На трассе столкнулись три транспортных средств, в том числе автобус, перевозивший баскетболисток 2006-2008 годов рождения. Это воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва № 2 Волгограда. В ДТП пострадали 16 человек, пятеро погибли. Получившие повреждения дети находятся в медицинских учреждениях.

На место происшествия выехала рабочая группа во главе с заместителем губернатора Волгоградской области Зиной Мержоевой, представителями медицины катастроф, соцслужб, регионального комитета физической культуры и спорта, комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона.

Главы Волгоградской области и Ставропольского края провели телефонный разговор. Стороны будут координировать работу по всем направлениям.

Прокуратура области организовала проверку. По ее результатам будет решаться вопрос о принятии мер реагирования, информирует пресс-служба ведомства.

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