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30.04.2021 18:58
Рубрика: Происшествия

По факту смертельного ДТП с детьми на Ставрополье завели дело

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ставропольском крае по факту ДТП с участием микроавтобуса с детьми завели уголовное дело. Об этом в пятницу сообщили в региональной прокуратуре.

В Новгородской области в ДТП погиб сотрудник полиции

В ведомстве заявили, что возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

"По данному факту по требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца организована проверка. В ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел недалеко от поселка Ямки. По предварительной информации, большегруз опрокинулся на микроавтобус, в котором были девочки-баскетболистки, ехавшие вместе с сопровождающими из Волгограда в Черкесск. В результате ДТП пятеро детей погибли, одного ребенка удалось реанимировать. Ранее сообщалось о 16 пострадавших, однако точное их число не уточняется.

По предварительной информации ГУ МВД России по Ставропольскому краю, легковой автомобиль выехал на обгон грузового транспортного средства, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовиком. В результате торможения большегруз опрокинулся, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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