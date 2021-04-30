Крымские отели на май забронированы на 80 процентов

В среднем отели и санатории Крыма на май 2021 года забронированы на 80 процентов. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Так, в Ялте занято 90-95 процентов номерного фонда, в Алуште - 80, в Евпатории и Феодосии - 70 процентов. При этом самой большим спросом пользуются самые дорогие пятизвездочные отели - они заняты на 95 процентов, четырехзвездочные - на 88 процентов, трехзвездочные - более чем на 75.

Глава республики напомнил, что в мае Крым готовится принять более одного миллиона туристов. Сейчас в регионе работают 700 отелей и санаториев, обязавшихся соблюдать рекомендации Роспотребнадзора из-за распространения коронавируса.

Работники санаторно-курортной сферы централизованно вакцинируются - привились уже более 5000 человек, не считая тех, кто сделал это в частном порядке.

- Крым встречает туристов новыми туристическими продуктами, обновленными отелями и конечно широкими возможностями оздоровления, - подчеркнул Аксенов.

По данным министерства курортов и туризма республики, в январе-апреле в Крыму отдохнули более одного миллиона туристов, что на 38,6 процента выше, чем за такой же период в прошлом году.