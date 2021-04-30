Россиян предупредили о мошеннической схеме в интернете под видом ВОЗ

В интернете появилась сеть из 134 мошеннических сайтов, замаскированных под Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Как сообщили в компании Group-IB, схему организовала группа, получившая название DarkPath Scammers.

"Злоумышленники… обещали пользователям вознаграждение за прохождение фейкового опроса, посвященного Дню осведомленности о здоровье. Однако вместо обещанных 200 евро пользователей перенаправляли на сайты знакомств, платных подписок или мошеннические ресурсы", - говорится в заявлении компании.

Особенностью этой схемы является индивидуальный подход к жертве - контент, который она видит, зависит от местоположения, user agent и настроек языка. Например, валюта денежного вознаграждения менялась в зависимости от локации пользователя.

"Большинство мошеннических сайтов, контролируемых DarkPath Scammers, на данный момент остаются активны и по-прежнему нацелены на миллионы пользователей по всему миру. Мошенники рекламируют свои ресурсы с помощью почтовых рассылок, платной рекламы и социальных сетей", - добавили в Group-IB, отметив, что сеть мошенников привлекает около двухсот тысяч пользователей из США, Индии, России и других регионов в день.