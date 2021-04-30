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30.04.2021 15:48
Рубрика: Общество

Российские космонавты 2 июня выйдут в открытый космос с борта МКС

Текст: Наталия Ячменникова
Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров готовятся к выходу в открытый космос с борта МКС. "Выход 2 июня", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В госкорпорации уточнили, что космонавтам предстоит подготовить стыковочный отсек модуля "Пирс" перед приходом модуля "Наука". Также российский экипаж заменит сменную панель регулятора расхода жидкости на модуле "Заря".

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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Напомним, в июле планируется запуск многофункционального лабораторного модуля "Наука". Он станет 17-м и одним из самых больших на станции. В конструкции модуля "Наука" предусмотрены унифицированные рабочие места - устройства для установки и подключения научного оборудования внутри и снаружи станции, благодаря чему он может быть адаптирован под многие задачи.

Этот модуль очень ждут и космонавты, и ученые: с его появлением научные исследования на МКС должны выйти на принципиально новый уровень. Ранее научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый сообщал, что институт рассчитывает после запуска "Науки" поставить для него два научных прибора. Первый прибор - "Ковергенция" - комплекс для исследования климатических изменений на Земле. Второй - бортовой детектор нейтронов - для изучения нейтронного потока от Земли, который возникает при взаимодействии космических лучей с атмосферой.

Как подчеркивают специалисты, высокая степень автоматизации модуля "Наука" позволит сократить количество дорогостоящих выходов в открытый космос. Многие операции за бортом космической станции можно будет выполнять, не выходя из нее.

Кроме того, это еще одно стыковочное место для "Союзов" и "Прогрессов". Это еще одна каюта для экипажа, дополнительный туалет и т.д.

Напомним, строительство многофункционального лабораторного модуля было начато еще в 1995 году. Первоначально его рассматривали как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004-м было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать дублер в полноценный летный модуль. Запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, и отправку на Байконур несколько раз откладывали.

В декабре 2012 года изготовленный в ГКНПЦ им. Хруничева лабораторный модуль передали для дальнейших испытаний в РКК "Энергия". Но в ноябре 2013 года был выявлен серьезный дефект - металлическая стружка в топливопроводе, и модуль отправили обратно хруничевцам. На доработку и устранение проблем.

Фото: Иван Вагнер/roscosmos.ru
Первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году

Сроки запуска модуля переносились неоднократно. Так, пуск назначался на 2017 год, но был перенесен на 2018-й. Как тогда сообщалось, из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак, кроме того, решается вопрос о замене баков МЛМ на баки от разгонного блока "Фрегат".

Потом говорили о старте "Науки" в 2019-м году, потом фигурировал и конец 2020-го...

Подключение "Науки" к российскому сегменту МКС потребует до десять выходов в открытый космос.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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