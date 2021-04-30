Российские учителя за рубежом рассказали об участии в "Диктанте Победы"

Российские педагоги за рубежом приняли участие в международной исторической акции "Диктант Победы", посвященной событиям Великой Отечественной войны. В этом году значительно расширился круг стран, которые решили почтить память фронтовиков и тружеников тыла, своих героев, родных.

Уже стало традицией проводить "Диктант Победы" в Абхазии, Армении, Беларуси, Германии, Египте, Китае, Молдавии, Сербии, Турции, Узбекистане. А в этом году список стран расширился: об участии также заявили Ливан, Сирия, Португалия, Люксембург и Эфиопия.

Написать "Диктант Победы" также изъявили желание школы Таджикистана и Киргизии, где в рамках гуманитарного проекта Министерства просвещения преподают российские педагоги.

Участник проекта "Русский учитель за рубежом" (Душанбе) Ольга Дворецкая отмечает, что с большим удовольствием написала "Диктант Победы". "Мой дед участвовал в войне, мои родители помнили, как досталась Победа! Мы - великий народ и должны помнить об этом всегда!", - подчеркивает русист.

Учитель физики и математики Таджикского технического лицея имени академика М. Осими (Душанбе) Светлана Гатина считает диктант своим долгом памяти. "Мы должны свято чтить память о тех событиях, которые происходили в годы Великой Отечественной войны. Это дань памяти моему деду, который прошел всю войну и дошел до Германии", - поясняет педагог.

Преподаватель биологии и химии среднего общеобразовательного учреждения имени Юрия Гагарина (Душанбе) Лилия Яруллина восприняла участие в такой масштабной акции как большую честь.

"Вопросы были очень интересными, на разные темы. И так приятно осознавать, что многие исторические моменты я помню: что-то из учебников истории, что-то из фильмов и художественной литературы", - отмечает учитель и благодарит организаторов за то чувство трепета, волнения, гордости и единения, которое испытала.

А по словам учителя школы-гимназии №3 (город Ош, Киргизия) Юлии Щербаковой, акция "Диктант Победы" - это возможность еще раз вспомнить о тех событиях, которые вписаны в историю нашей страны кровью наших дедов и прадедов. "Они не вернулись с Великой войны, отдали свои жизни, чтобы подарить нам мирное небо. И сегодня наш долг, наше предназначение - никогда не забывать о том, какой ценой досталось нам наше светлое, полное надежд и перспектив будущее", - с гордостью за свою страну рассуждает педагог. Юлия также уверена, что участвуя в "Диктанте Победы", люди из разных стран хоть на минуту задумаются о важности мира и не допустят войны.

Справка "РГ"

Международная историческая акция "Диктант Победы" прошла в третий раз при поддержке Минпросвещения России. Организаторы акции - партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение "Волонтеры Победы". В 2021 году организаторы акции задействовали 16 тысяч площадок, тогда как в 2020 году их было 11 тысяч.