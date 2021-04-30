Сдавать анализы для получения водительской медсправки придется не всем

Сдавать анализы для получения водительской медсправки надо будет не всем водителям подряд. А только тем, у кого выражены симптомы заболевания. Новая редакция приказа Минздрава, утверждающего порядок проведения медицинского освидетельствования водителей, поступила в Аналитический центр при правительстве по "регуляторной гильотине".

Согласно тексту этого документа, сдавать кровь и мочу для определения хронического употребления алкоголя, или выявления психоактивных веществ, придется только тем, у кого врач при осмотре выявит признаки заболевания.

Также в обязательном порядке эти анализы будут сдавать те, кто ранее был лишен прав за управление в нетрезвом виде или за отказ от медицинского освидетельствования. Всем остальным водителям и кандидатам в водители для получения этой справки сдавать такие анализы не придется. Что справедливо.

Напомним, что скандал с этим приказом разгорелся еще в 2019 году и вспыхивал с новой силой, как только подходило время вступления его в силу. А все потому, что в его первоначальной версии было прописано обязательное требование на сдачу всеми водителями поголовно анализов мочи и крови в наркодиспансере. Мочу собирались брать для исследования на наличие психоактивных веществ, а кровь - на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Это специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. Если человек каждый день выпивает до состояния опьянения, то анализ это покажет.

Анализы стоят дорого, да и делаются долго. Таким образом, стоимость справки для водителя увеличивается в разы, а сроки ее получения растягиваются на неделю.

Также в документе был прописан странный ограничительный порог по содержанию CDT - 1,2 процента. Но даже в инструкции к этому архидорогому анализу значение 1,2 прописано как нормальное с учетом погрешностей. Если бы медсправки начали выдавать строго по первоначальному варианту приказа, то все водители, за редким исключением, у нас в стране стали бы подозреваемыми в алкоголизме. И им бы дополнительно и за отдельную плату пришлось бы доказывать, что этой болезнью они не страдают.

Когда приказ был утвержден и стало известно, что вступит в силу он 22 ноября 2019 года, началась паника. В медкомиссии выстроились километровые очереди, чтобы получить справки по старым правилам. Дошло до летальных исходов - один человек умер в очереди. Скандал разгорелся настолько, что даже президент России Владимир Путин довольно резко раскритиковал нововведение.

Минздрав 21 ноября выпустил новый приказ, отложив сроки вступления скандальных норм на 1 июля 2020 года. Буквально через месяц ведомство вынесло на общественное обсуждение проект нового порядка медосвидетельствования, в котором дорогие и длительные анализы надо было брать только у тех, у кого есть выраженные симптомы или состояния заболевания, являющегося противопоказанием к управлению транспортом.

При этом название дорогостоящего теста CDT из текста приказа ушло. Вместо него прописана "диагностика употребления алкоголя". То есть при выраженных симптомах врач сам выберет доступный ему способ диагностики. Необязательно использовать только СDT, если в клинике, например, нет такого оборудования.

Но к 1 июля, несмотря на одобрительные отзывы во время общественных обсуждений, новый порядок принят не был. Вместо этого появился новый приказ, который перенес сроки вступления того старого, со спорными и дорогими тестами, на 1 января 2021 года. А 31 декабря 2020 года был опубликован новый приказ, переносящий вступление в силу этого порядка еще на год - до 1 января 2022 года.

И вот до часа "Х" еще много времени, а проект нового порядка уже готов. Причем, он несильно отличается от того, который Минздрав выносил на обсуждение и который все одобрили. В нем также мочу и кровь сдают только водители с симптомами заболевания. Также убран CDT-тест. То есть каждая клиника может определять наличие регулярной алкогольной нагрузки тем оборудованием, которое имеет, а не закупать крайне дорогое.

Но добавилось положение, что эти анализы обязательны для тех, кто был лишен прав за управление в нетрезвом виде, а также за отказ от медосвидетельствования. И такое требование вполне справедливо.

Кроме того, установлены сроки хранения биоматериалов, и сроки их передачи на исследование. В предыдущем приказе этого не было. А также указан срок хранения результатов исследования биоматериала, что важно для тех, кто решит оспорить врачебный вердикт.

Собственно выявление психоактивных веществ в моче, или регулярной алкогольной нагрузки в крови само по себе противопоказанием к управлению транспортным средством не является. Если это выявлено, то водителя отправят на дополнительное обследование, по результатам которого будет принято решение: есть у водителя противопоказания или нет. В наиболее спорных случаях решение будет принимать врачебная комиссия.

Все остальные требования, согласно документу, не меняются. Незначительно меняется сам бланк справки. Но все это мелочи в сравнении с отказом от поголовной проверки всех подряд на хронический алкоголизм.