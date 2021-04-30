Toyota готовит к производству три восьмиместных кроссовера

Toyota готовит к производству три новых новых больших электрокроссовера, сообщает издание Motor1.

Две модели будут носить марку Toyota, третья Lexus, и все три, кроме прочего, будет связывать одинаковая конфигурация салона с 8 посадочными местами в три ряда.

Все эти новинки готовятся под одну целевую аудиторию, определяемую как "поколение Y" - мужчин и женщин от 25 до 40 лет, не мыслящих себя без электронных средств связи и составляющих самую экономически активную категорию населения планеты на сегодня (и прежде всего в Северной Америке).

Коммуникационным возможностям электрокроссоверов уделят особое внимание, в частности, они будут иметь функцию беспилотной парковки и подачи машины с прилегающего паркинга на место посадки пассажиров.

Все три модели планируют выпускать на общих линиях завода компании в Принстоне штата Индиана, на котором сегодня собирают внедорожники Sequoia и 4Runner, а также минивэн Sienna. Для переоснащения предприятия Toyota выделила 803 миллиона долларов.