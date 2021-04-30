Тренировочные Единые государственные экзамены пройдут 13 мая

Тренировочные ЕГЭ пройдут в России 13 мая. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на коллегии Минпросвещения.

- На этой неделе прошла апробация по информатике, все субъекты РФ действительно готовы, серьезных замечаний нет, - рассказал Анзор Музаев.

По его словам, в этом году ЕГЭ по информатике впервые пройдет на компьютерах.

- Мы долго шли к этой процедуре. Было программное обеспечение, но не было компьютеров у регионов. Помог нацпроект "Образование". Мы все протестировали, надеюсь, что экзамены пройдут без сбоев, без переносов, - рассказал он. - 13 мая пройдет широкомасштабная апробация по остальным предметам, по готовности пунктов, видеонаблюдения, оборудования. И нас будет уже окончательно подведен итог о готовности к экзаменам.

Напомним, основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля.