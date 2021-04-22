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22.04.2021 19:40
Рубрика: Общество

Утверждено расписание ЕГЭ-2021

Текст: Ксения Колесникова
Важная новость для всех 11-классников. Министерство просвещения и Рособрнадзор совместным приказом утвердили расписание ЕГЭ на 2021 год. Документ уже опубликован.

Первый экзамен стартует уже 31 мая, в понедельник. В этот день пройдут география, литература, химия.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Самый массовый "единый" - по русскому языку - разделен на два дня. ЕГЭ по русскому пройдет 3 и 4 июня (в четверг и пятницу).

7 июня (понедельник) - профильная математика;

11 июня (пятница) - история, физика;

15 июня (вторник) - обществознание;

18 июня (пятница) - биология, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение");

21 июня (понедельник) - иностранные языки (раздел "Говорение");

22 июня (вторник) - иностранные языки (раздел "Говорение");

24-25 июня (четверг и пятница) - информатика и ИКТ.

28, 29 июня и 2 июля - резервные дни.

Затем будет дополнительный период. Для тех ребят, кто пропустил основные дни. Он пройдет с 12 по 17 июля.

Напомним, в этом году ЕГЭ сдают только те ребята, кто собирается поступать в вузы. Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого госэкзамена (ЕГЭ) нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам - русскому языку и математике. А вот те, кто хочет учиться в вузах, могут сдавать ЕГЭ по всем предметам, которые им нужны для поступления.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Правительство Рособрнадзор ЕГЭ в России

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