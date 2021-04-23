Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12.04.2021 г. № 161/470 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году"

Зарегистрирован 22.04.2021 г. № 63217

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 22.04.2021 г.

Вступает в силу с 3 мая 2021 г.

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134), пунктом 1 и подпунктом 4.2.25 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5343; 2019, № 51, ст. 7631), пунктом 1 и подпунктом 5.2.7 пункта 5 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 885 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5344; 2019, № 51, ст. 7643), приказываем:

1. Утвердить следующее расписание проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2021 году:

1.1. Для лиц, указанных в пунктах 6, 10 и 13 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный № 52952), с учетом пунктов 3 и 5-7 Особенностей проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 г. № 105/307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2021 г., регистрационный № 62971) (далее - Особенности):

31 мая (понедельник) - география, литература, химия;

3 июня (четверг) - русский язык;

4 июня (пятница) - русский язык;

7 июня (понедельник) - математика профильного уровня;

11 июня (пятница) - история, физика;

15 июня (вторник) - обществознание;

18 июня (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), биология;

21 июня (понедельник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение");

22 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение");

24 июня (четверг) - информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

25 июня (пятница) - информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

1.2. Для лиц, указанных в пункте 13 Особенностей:

28 июня (понедельник) - география, литература, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение"), биология, история, русский язык;

29 июня (вторник) - обществознание, химия, физика, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), математика профильного уровня, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

2 июля (пятница) - по всем учебным предметам;

1.3. Для лиц, указанных в пункте 14 Особенностей:

12 июля (понедельник) - география, литература, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение"), биология, история;

13 июля (вторник) - русский язык;

14 июля (среда) - обществознание, химия, физика, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), математика профильного уровня, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

1.4. Для лиц, указанных в пункте 15 Особенностей:

17 июля (суббота) - по всем учебным предметам.

2. Установить, что:

2.1. ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени;

2.2. Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию, истории, биологии составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по русскому языку, химии - 3 часа 30 минут (210 минут); по географии, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение") - 3 часа (180 минут); по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение") -15 минут; по китайскому языку (раздел "Говорение") - 12 минут;

2.3. Участники экзаменов используют средства обучения и воспитания для выполнения заданий контрольных измерительных материалов ЕГЭ (далее - КИМ ЕГЭ) в аудиториях пункта проведения экзаменов.

Допускается использование участниками экзаменов следующих средств обучения и воспитания по соответствующим учебным предметам:

по математике профильного уровня - линейка, не содержащая справочной информации (далее - линейка), для построения чертежей и рисунков;

по физике - линейка для построения графиков, оптических и электрических схем; непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg), а также не осуществляющий функций средства связи, хранилища базы данных и не имеющий доступа к сетям передачи данных (в том числе к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") (далее - непрограммируемый калькулятор);

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - компьютерная техника, не имеющая доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

по химии - непрограммируемый калькулятор; периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов;

по географии - линейка для измерения расстояний по топографической карте; транспортир, не содержащий справочной информации, для определения азимутов по топографической карте; непрограммируемый калькулятор;

по иностранным языкам - технические средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, для выполнения заданий раздела "Аудирование" КИМ ЕГЭ; компьютерная техника, не имеющая доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; аудиогарнитура для выполнения заданий раздела "Говорение" КИМ ЕГЭ.

В день проведения ЕГЭ на средствах обучения и воспитания не допускается делать пометки, относящиеся к содержанию заданий КИМ ЕГЭ по учебным предметам.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15 июня 2020 г. № 298/656 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2020 г., регистрационный № 58663).

Министр просвещения Российской Федерации С.С.Кравцов

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки А.А.Музаев