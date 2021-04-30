Турция зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Турция стала 63-й страной мира, одобрившей применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". О регистрации вакцины турецким минздравом сообщил Российский фонд прямых инвестиций. Отмечается, что регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Ранее РФПИ и турецкая фармацевтическая компания объявили о сотрудничестве для производства в стране вакцины "Спутник V". Начать ее выпуск в стране планируется в течение ближайших нескольких месяцев.

Также ранее эксперты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) завершили первый этап экспертизы вакцины. Об этом сообщал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. К российскому препарату проявляют интерес все больше европейских стран.

Напомним, что "Спутник V" стал первой зарегиcтрированной в мире вакциной от коронавируса. По результатам анализа данных о привитых "Спутником V" россиянах эффективность российской вакцины от COVID-19 составляет 97,6%.