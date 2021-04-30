В Албании одобрили применение "Спутника V"

Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" одобрена к применению Министерством здравоохранения и социальной поддержки Республики Албания. Об этом сообщили сегодня в РФПИ.

Препарат зарегистрирован в Албании по упрощенной процедуре, ранее сегодня сообщалось также о регистрации "Спутника V" в Турции. Таким образом, теперь нашу вакцину признали уже в 64 странах мира с общим населением более 3,2 млрд человек.

"По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире", - отметили в РФПИ.