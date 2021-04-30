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30.04.2021 14:22
Рубрика: Власть

В Кремле приветствуют прекращение огня между Киргизией и Таджикистаном

В Кремле приветствуют достигнутые договоренности по прекращению огня на киргизско-таджикской границе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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"Мы, конечно, глубоко обеспокоены этими новостями, очень внимательно следим и приветствуем принятое решение о прекращении огня, надеемся, что это будет устойчивым прекращением огня, которое позволит избежать в дальнейшем таких эксцессов", - прокомментировал он ситуацию.

Песков также отметил общее участие России, Киргизии и Таджикистана в различных международных форматах и высказал предположение, что президент РФ Владимир Путин мог бы стать посредником при решении возникшего конфликта.

Ранее в пятницу МИД России призвал Киргизию и Таджикистан выйти на устойчивые и долговременные договоренности, позволяющие нормализовать ситуацию.

Ситуация на границе двух стран обострилась 28 апреля, когда начались столкновения местных жителей из-за споров вокруг водных ресурсов. На следующий день конфликт перерос в вооруженное столкновение, однако власти сумели договориться о прекращении огня и отведении военных.

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