В Кремле приветствуют прекращение огня между Киргизией и Таджикистаном

В Кремле приветствуют достигнутые договоренности по прекращению огня на киргизско-таджикской границе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, глубоко обеспокоены этими новостями, очень внимательно следим и приветствуем принятое решение о прекращении огня, надеемся, что это будет устойчивым прекращением огня, которое позволит избежать в дальнейшем таких эксцессов", - прокомментировал он ситуацию.

Песков также отметил общее участие России, Киргизии и Таджикистана в различных международных форматах и высказал предположение, что президент РФ Владимир Путин мог бы стать посредником при решении возникшего конфликта.

Ранее в пятницу МИД России призвал Киргизию и Таджикистан выйти на устойчивые и долговременные договоренности, позволяющие нормализовать ситуацию.

Ситуация на границе двух стран обострилась 28 апреля, когда начались столкновения местных жителей из-за споров вокруг водных ресурсов. На следующий день конфликт перерос в вооруженное столкновение, однако власти сумели договориться о прекращении огня и отведении военных.