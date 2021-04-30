В Нью-Йорке полиция отказалась от использования роботов-собак

Полиция Нью-Йорка решила отказаться от использования дистанционно управляемых роботов-собак после негативных комментариев пользователей соцсетей. Силовики хотели, как лучше. Робот Digidog должен был спасать жизни простых американцев и офицеров в слишком опасных для стражей порядка ситуациях.

В интернет попали кадры, на которых Digidog помогает освободить заложников и патрулирует улицы мегаполиса. Видео стало вирусным, а реакция весьма неожиданной. Противники использования робота заявили, что он напоминает им животное из сериала "Черное зеркало". В одном из эпизодов главные герои пытаются убежать от жестоких четвероногих роботов. Также звучал аргумент, что с такими устройствами полиция кажется менее человечной.

В итоге силовики расторгли договор с компанией Boston Dynamics, сообщает ВВС.