В России начали выпускать вакцину от COVID-19 для животных

ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" выпустил первую партию вакцины "Карнивак-Ков" от COVID-19. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве отметили, что "Карнивак-Ков" вызвала интерес у зарубежных партнеров. Порядка 20 организаций готовы к переговорам по регистрации и поставкам препарата в свои страны.

Досье на регистрацию препарата за рубежом находится в стадии подготовки.

Первая в мире вакцина от коронавируса, предназначенная для животных, была зарегистрирована в конце марта. Стоимость комплекта вакцины (она двукратная) составляет 600 рублей.

В клинических испытаниях "Карнивак-Ков" были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. У всех вакцинированных животных в ста процентах случаев появились антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. По имеющимся пока данным, антитела сохраняются в организме животных не менее шести месяцев.