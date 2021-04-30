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30.04.2021 10:23
Рубрика: Общество

В России начали выпускать вакцину от COVID-19 для животных

Текст: Василий Кошкин
ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" выпустил первую партию вакцины "Карнивак-Ков" от COVID-19. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ведомстве отметили, что "Карнивак-Ков" вызвала интерес у зарубежных партнеров. Порядка 20 организаций готовы к переговорам по регистрации и поставкам препарата в свои страны.

Фото: Mayank Makhija/NurPhoto via Getty Images
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Досье на регистрацию препарата за рубежом находится в стадии подготовки.

Первая в мире вакцина от коронавируса, предназначенная для животных, была зарегистрирована в конце марта. Стоимость комплекта вакцины (она двукратная) составляет 600 рублей.

В клинических испытаниях "Карнивак-Ков" были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. У всех вакцинированных животных в ста процентах случаев появились антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. По имеющимся пока данным, антитела сохраняются в организме животных не менее шести месяцев.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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