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30.04.2021 17:31
Рубрика: Легковые авто

В России стартовал прием заказов на Defender с двигателем V8

Текст: Юрий Зубко

Jaguar Land Rover объявил о начале приема заказов на самую мощную версию Defender с двигателем V8, а также на новые серии V8 Carpathian и XS. На российском рынке базовая цена Defender V8 в кузове 90 составит 9 071 000 рублей, в кузове 110 - 9 246 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
Land Rover вернет в производство старый Defender

Новая модификация в линейке Defender оснащается бензиновым 5-литровым двигателем с нагнетателем мощностью 525 л.с. и максимальным крутящим моментом 625 Нм. Силовая установка работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Короткобазная версия Defender V8 разгоняется до 100 км/ч всего за 5,2 секунды, а ее максимальная скорость составляет 240 км/ч.

Вместе с более мощным двигателем Defender получил модернизированную подвеску с уменьшенным ходом пружин и увеличенными стабилизаторами поперечной устойчивости. Плюс ко всему в фирменную систему выбора режимов езды Terrain Response добавили схему Dynamic, которая делает подвеску жестче и улучшает отклик мотора на нажатие акселератора.

Новый Defender также можно купить в России с трехлитровыми шестицилиндровыми дизельными двигателями мощностью 200 и 249 л.с. и с 400-сильной гибридной установкой на базе бензиновой "шестерки". Все моторы работают вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цена - от 4 240 00 рублей.

#Land Rover