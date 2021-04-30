В Совфеде рассказали, кому выгодны антироссийские санкции

Разрушение связей с европейских стран с Россией выгодно только одной стране, США, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Так сенатор прокомментировал заявление депутата бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемара Гердта о последствиях антироссийских санкций. Ранее немецкий депутат заявил, что новые санкции против России, к которым призвали в Европарламенте, приведут только к "хаосу, разрухе и голоду", и что Европарламент "не имеет полномочий для отключения SWIFT или введения санкций".

"Конечно, это выгодно прежде всего США, - сказал Джабаров в интервью RT. - Американцы преследуют здесь две цели, сразу двух зайцев убивают: во-первых, не дают возможности самой Европе развиваться, они всегда видели в Европе, особенно в объединённой, конкурента, а во-вторых, как бы наносят ущерб России".

Сенатор при этом выразил уверенность, что Франция, Германия и Великобритания прекрасно понимают, что "разрушение экономических связей с Россией, а тем более отключение от SWIFT, - это прежде всего "нанесение урона самим этим странам".

По мнению Джабарова, страны Европы, которые тесно связаны с Россией, уже сейчас от санкций теряют миллиарды евро ежегодно.

"Если дальше так будет продолжаться, кто будет погашать эти непредвиденные потери? - спросил он. - Не американцы же! Поэтому я считаю, что это совершенно правильное заявление депутата, и многие западные европейцы, может, вслух не говорят, но они выступают против запрета "Северного потока - 2", против того, чтобы нас отключили от SWIFT".