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30.04.2021 10:25
Рубрика: В мире

Депутат бундестага рассказал о "ведущих к хаосу" санкциях против РФ

Текст: Юрий Когалов
Антироссийские санкции, такие как отключение от платежной системы SWIFT и запрет "Северного потока-2", пытаются ввести, чтобы посеять хаос, разруху и голод. Такое мнение выразил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт, комментируя резолюцию Европарламента о мерах в отношении России.
Вальдемар Гердт. Фото: Michael Kappeler/dpa (Photo by Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images Вальдемар Гердт. Фото: Michael Kappeler/dpa (Photo by Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images
Вальдемар Гердт. Фото: Michael Kappeler/dpa (Photo by Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

"Отключение SWIFT и запрет "Северного потока-2" невыгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод", - заявил депутат телеканалу "360", так и не уточнив, кого он имеет в виду.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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По его словам, в случае отказа от строительства газопровода "Северный поток-2" будет нанесен серьезный удар по экономике Германии. Берлину придется выплатить 12 миллиардов евро штрафных санкций и срочно искать замену для покрытия энергетического дефицита.

Гердт подчеркнул, что Европарламент не имеет никаких полномочий ни отключать SWIFT, ни вводить санкций. По его словам, это искусственный инструмент, который пытается показать свою значимость столь громкими заявлениями.

Кстати, ранее Гердт объяснил и высылку российских дипломатов из ряда стран. Подобное происходит, когда к власти приходят антироссийски настроенные силы. Но приходят не самостоятельно, а при помощи "заокеанских кураторов". "Есть в мире система, которая целенаправленно воспитывает и выводит на политический паркет сторонников своей идеологии", - отметил Гердт.

В мире Европа Германия Санкции и антисанкции

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