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Рубрика: Общество

Вертолет Ingenuity не смог осуществить четвертый полет на Марсе

Фото: AFP/NASA/JPL-Caltech/MSSS Фото: AFP/NASA/JPL-Caltech/MSSS
Фото: AFP/NASA/JPL-Caltech/MSSS

Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity не смог осуществить четвертый по счету полет над поверхностью планеты. "В рамках амбициозного четвертого полета вертолет не смог подняться с поверхности Марса", - сообщили в НАСА. Отмечается, что команда специалистов сейчас проводит оценку данных и намерена в ближайшее время предпринять еще одну попытку.

Фото: Ryan LANNOM / NASA/JPL-CALTECH / AFP
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Четвертый полет Ingenuity был запланирован на четверг. Планировалось, что вертолет поднимется на высоту около пяти метров и отлетит в южном направлении на 133 м на скорости около 3,5 м/с, пишет ТАСС.

Напомним, вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance. Ingenuity представляет собой миниатюрный дрон-коптер весом 1,8 килограмма. Его первый полет состоялся 19 апреля и продлился около 20 секунд: дрон поднялся на высоту примерно три метра. Пока он летал, марсоход передавал на Землю снимки и данные, полученные вертолетом.

Общество Космос Исследование Марса

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