Вертолет Ingenuity не смог осуществить четвертый полет на Марсе

Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity не смог осуществить четвертый по счету полет над поверхностью планеты. "В рамках амбициозного четвертого полета вертолет не смог подняться с поверхности Марса", - сообщили в НАСА. Отмечается, что команда специалистов сейчас проводит оценку данных и намерена в ближайшее время предпринять еще одну попытку.

Четвертый полет Ingenuity был запланирован на четверг. Планировалось, что вертолет поднимется на высоту около пяти метров и отлетит в южном направлении на 133 м на скорости около 3,5 м/с, пишет ТАСС.

Напомним, вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance. Ingenuity представляет собой миниатюрный дрон-коптер весом 1,8 килограмма. Его первый полет состоялся 19 апреля и продлился около 20 секунд: дрон поднялся на высоту примерно три метра. Пока он летал, марсоход передавал на Землю снимки и данные, полученные вертолетом.