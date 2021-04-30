Владимир Бакулев покидает пост директора Театра кукол имени Образцова

В Центральном театре кукол имени Образцова сменят руководство, с поста директора уходит Владимир Бакулев. В Министерстве культуры РФ подчеркивают, что решение принято по взаимному соглашению сторон.

В министерстве отмечают, что за годы существования коллектив театра "накопил бесценный творческий опыт, обогатил золотой фонд театрального искусства уникальными постановками, сформировал свой фирменный стиль".

"Однако, учитывая опыт пандемии, учреждение должно идти в ногу со временем, адаптировать традиции к существующим потребностям и отвечать на запросы взыскательного зрителя. Новое руководство должно придать импульс поступательному движению вперед, сформировать совместно с коллективом учреждения особый взгляд на развитие театра и кукольного мастерства, которым всегда отличался великий мастер Сергей Образцов", - говорится в сообщении.

Кто именно сменит Владимира Бакулева, пока неизвестно.

Ранее сменилось руководство еще одного крупного культурного учреждения - Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Новым директором назначили Сергея Рыбакова. С ранее занимавшей эту должность Светланой Мельниковой Министерство культуры РФ контракт расторгло.