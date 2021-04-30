Во Франции впервые выявлен индийский штамм коронавируса

На юго-западе Франции выявлен первый случай заражения индийским штаммом SARS-CoV-2. Речь идет о мутации, которая заразнее других разновидностей коронавируса и более устойчива к антителам.

Как сообщает местный телеканал BFM, инфицированный недавно вернулся из Индии и собирался в очередную поездку, когда во время тестирования выяснилось, что он заразился.

"Все произошло в регионе Новая Аквитания. Тест-системы точно идентифицировали, что это индийский вариант",- рассказал глава местного минздрава Бенуа Эллебуд. По его словам, еще один возможный случай заражения индийским штаммом выявлен в Бордо. Пока он не подтвержден. Вирусологи работают с биоматериалом. Результаты станут известны в ближайшие дни.

Франция занимает четвертое место в мире по числу инфицированных - более 5,6 миллиона человек. При этом накануне президент страны Эмманюэль Макрон объявил о поэтапном снятии в республике антиковидных ограничений. С 3 мая французы смогут свободно перемещаться по стране. С 19 мая откроются кафе и рестораны, имеющие открытые террасы. А еще распахнут двери музеи, заработают театры и кинотеатры.