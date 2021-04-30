Все организованные туристы вернулись в Россию из Турции и Танзании

Заседание оперативного штаба Росавиации по возвращению россиян из Турции и Танзании прошло 30 апреля. "Вывозная программа из Танзании российскими авиакомпаниями завершена 26 апреля. За 12 дней было перевезено 4,1 тыс. пассажиров, выполнено 12 рейсов", - говорится в сообщении Росавиации.

Кроме того, по данным Ростуризма, туроператоры также завершили вывоз организованных туристов из Турции.

Всего российскими и турецкими авиакомпаниями из Турции в Россию с 15 апреля выполнено 322 вывозных рейса, перевезено 73,2 тыс. пассажиров. Из них российскими авиакомпаниями выполнено 277 рейсов, перевезено более 63 тыс. пассажиров.

Вывозные программы в мае продолжат авиакомпании "Аэрофлот", "Сибирь", "Северный ветер" и "ЮТэйр". Они будут возвращать самостоятельных туристов. Также россияне возвращаются из Турции и третьих стран транзитом через Турцию рейсами турецких авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus.

"Ожидается, что в мае российскими и турецкими авиакомпаниями будет выполнено 111 вывозных рейсов, на которых будет перевезено около 21,5 тыс. пассажиров. Российскими авиакомпаниями запланировано 14 рейсов", - отметили в Росавиации.

Россия ограничила прямое авиасообщение с Турцией и с Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за обострившейся эпидемиологической обстановки в Турции. Самолёты перестали летать на курорты Турции и полностью перестали летать в Танзанию. По мнению экспертов "РГ", ограничения на авиасообщение с Турцией продлятся и летом.