Все Volvo признали самыми безопасными

Электромобиль-кроссовер Volvo XC40 Recharge получил высшую оценку за безопасность от Страхового института дорожной безопасности США (IIHS). Таким образом, Volvo Cars стала второй после Mazda компанией, чей североамериканский модельный ряд отмечен высшей оценкой безопасности от гильдии страховщиков.

Оценку за безопасность автомобиля Страховой институт присуждает по результатам серии испытаний, включающей фронтальные удары в левую и правую стороны переда машины, удар вбок, проверку прочности крыши компрессией, удар в заднюю часть, а также проверку эффективности системы аварийного торможения, головной оптики и конструкции креплений для детских сидений.

Volvo XC40 Recharge выступил безупречно практически во всех дисциплинах.

"Независимо от типа кузова, двигателя или комплектации каждый Volvo Cars предлагает самую современную защиту при столкновении, - говорит Андерс Густафссон, президент и главный исполнительный директор Volvo Car USA. - Мы гордимся тем, что IIHS признал это, присудив Top Safety Pick Plus каждому автомобилю из нашего актуального модельного ряда. Ни одна другая компания не удостоилась подобной чести".

Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) - функционирующая на территории США некоммерческая организация, декларирующая целью снижение травматизма и повреждений имущества в ДТП. Бюджет организации полностью состоит из ассигнований страховых компаний.