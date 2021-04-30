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30.04.2021 10:02
Рубрика: Легковые авто

За стилизованные под старые "американцы" Toyota RAV4 выстроилась очередь

Текст: Михаил Азнавуров
Mitsuoka Buddy. Фото: car.watch.impress.co.jp Mitsuoka Buddy. Фото: car.watch.impress.co.jp
Mitsuoka Buddy. Фото: car.watch.impress.co.jp

Японская фирма Mitsuoka Motors заявила, что очередь на ее последнее детище - кроссовер Buddy - растянулась на два года.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Напомним, Mitsuoka Buddy - это стилизованная под американские внедорожники 70-х версия Тойоты RAV4. Необычную машину представили в ноябре 2020-го, пока ее предлагают только в Японии, первым покупателям автомобили должны отгрузить 24 июня 2021 года.

Изначально Mitsuoka намеревалась собирать по 150 таких машин в год, но в связи с высоким спросом план увеличили вдвое. В компании говорят, что уже предоплачено 545 экземпляров таких машин. Если заказать Buddy сейчас, его изготовят не ранее весны 2023 года.

От исходной Toyota RAV4 новая "Мицуока" отличается оригинальным оперением и измененной задней частью кузова. Передние крылья, капот, бампер выполнены в стиле ретро. Формами, линиями, а также обилием хрома они стилизованы под внедорожник Chevrolet K5 Blazer образца 1970-1980-х годов. Блок-фары от RAV4 заменены на универсальные "прямоугольники". Сзади стиль относительно обычного RAV4 изменен оригинальным бампером с хромированной накладкой, а также вертикальными фонарями от Кадиллака.

Mitsuoka Motor основана в 1968 году, с начала 80-х она специализируется на экстравагантных конверсиях серийных японских моделей - стилизует их под узнаваемые образы из европейской и североамериканской автомобильной истории.

#Toyota