За стилизованные под старые "американцы" Toyota RAV4 выстроилась очередь

Японская фирма Mitsuoka Motors заявила, что очередь на ее последнее детище - кроссовер Buddy - растянулась на два года.

Напомним, Mitsuoka Buddy - это стилизованная под американские внедорожники 70-х версия Тойоты RAV4. Необычную машину представили в ноябре 2020-го, пока ее предлагают только в Японии, первым покупателям автомобили должны отгрузить 24 июня 2021 года.

Изначально Mitsuoka намеревалась собирать по 150 таких машин в год, но в связи с высоким спросом план увеличили вдвое. В компании говорят, что уже предоплачено 545 экземпляров таких машин. Если заказать Buddy сейчас, его изготовят не ранее весны 2023 года.

От исходной Toyota RAV4 новая "Мицуока" отличается оригинальным оперением и измененной задней частью кузова. Передние крылья, капот, бампер выполнены в стиле ретро. Формами, линиями, а также обилием хрома они стилизованы под внедорожник Chevrolet K5 Blazer образца 1970-1980-х годов. Блок-фары от RAV4 заменены на универсальные "прямоугольники". Сзади стиль относительно обычного RAV4 изменен оригинальным бампером с хромированной накладкой, а также вертикальными фонарями от Кадиллака.

Mitsuoka Motor основана в 1968 году, с начала 80-х она специализируется на экстравагантных конверсиях серийных японских моделей - стилизует их под узнаваемые образы из европейской и североамериканской автомобильной истории.