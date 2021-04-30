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30.04.2021 19:29
Рубрика: Власть

Захарова объяснила, почему был опубликован "черный список" граждан ЕС

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона выложила в открытый доступ имена европейских чиновников, которым отныне запрещен въезд на территорию РФ, в связи с беспрецедентным характером инициированных Евросоюзом осложнений между Москвой и Брюсселем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

По ее словам, границы для восьми граждан стран-членов ЕС и представителей евроструктур был закрыт на условиях взаимности в ответ на санкционные решения Совета ЕС от 2 и 22 марта. "С учетом беспрецедентного характера инициированных Евросоюзом осложнений в российско-есовских отношениях их имена опубликованы", - отметила Захарова.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
МИД РФ объяснил сокращение услуг посольства США нежеланием работать

Как указала дипломат, нота об ответных шагах Москвы была вручена главе представительства Европейского союза в Российской Федерации Маркусу Эдереру. Ему было заявлено, что "односторонние ограничительные меры ЕС рассматриваются российской стороной как противоречащие международно-правовым нормам и идущие вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами". Москва также оставляет за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода.

Ранее сегодня был запрещен въезд в Россию председателю Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварсу Аболиньшу, директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу, члену французской делегации в ПАСЕ Жаку Мэру, руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху, председателю Европейского парламента Давиду Марии Сассоли, главе Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Осе Скотт, главе Языкового департамента Эстонии Ильмару Томуске и заместителю председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой.

Как обратили внимание на Смоленской площади, пойти на этот шаг Москва была вынуждена, поскольку Брюсселем игнорируются или отвергаются все российские предложения по решению любых возникающих проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога.

Захарова прокомментировала слова посла ЕС о "низшей точке" в отношениях с РФ

"Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель - любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию "миропорядка, основанного на правилах", подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики", - заявили в МИД РФ. По мнению российских дипломатов, это делается преднамеренно, с ведома и при поощрении США, которые явно заинтересованы в превращении Европы в "арену острой геополитической конфронтации".

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