Захарова объяснила, почему был опубликован "черный список" граждан ЕС

По ее словам, границы для восьми граждан стран-членов ЕС и представителей евроструктур был закрыт на условиях взаимности в ответ на санкционные решения Совета ЕС от 2 и 22 марта. "С учетом беспрецедентного характера инициированных Евросоюзом осложнений в российско-есовских отношениях их имена опубликованы", - отметила Захарова.

Как указала дипломат, нота об ответных шагах Москвы была вручена главе представительства Европейского союза в Российской Федерации Маркусу Эдереру. Ему было заявлено, что "односторонние ограничительные меры ЕС рассматриваются российской стороной как противоречащие международно-правовым нормам и идущие вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами". Москва также оставляет за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода.

Ранее сегодня был запрещен въезд в Россию председателю Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварсу Аболиньшу, директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу, члену французской делегации в ПАСЕ Жаку Мэру, руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху, председателю Европейского парламента Давиду Марии Сассоли, главе Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Осе Скотт, главе Языкового департамента Эстонии Ильмару Томуске и заместителю председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой.

Как обратили внимание на Смоленской площади, пойти на этот шаг Москва была вынуждена, поскольку Брюсселем игнорируются или отвергаются все российские предложения по решению любых возникающих проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога.

"Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель - любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию "миропорядка, основанного на правилах", подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики", - заявили в МИД РФ. По мнению российских дипломатов, это делается преднамеренно, с ведома и при поощрении США, которые явно заинтересованы в превращении Европы в "арену острой геополитической конфронтации".