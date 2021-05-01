Указ главы Республики Башкортостан от 30 апреля 2021 года № УГ-219 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

В целях сохранения тенденции к снижению темпов прироста и стабилизации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. В период с 1 по 7 мая 2021 года гражданам Российской Федерации, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории Республики Башкортостан, воздержаться от посещения мест массового скопления людей (в том числе на площадях, в парках, скверах, аллеях).";

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Юридическим лицам, ИП, самозанятым обеспечить режим текущей дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей (на торговых объектах, объектах общественного питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий), усилив режим текущей дезинфекции в период с 1 по 7 мая 2021 года.";

3) пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Органам исполнительной власти Республики Башкортостан:

- установить в дополнение к правилам (требованиям), установленным пунктом 9 настоящего Указа, обязательные для исполнения организациями (ИП, самозанятыми) правила поведения в соответствующей сфере деятельности с учетом их специфики;

- осуществлять контроль за соблюдением гражданами и организациями (ИП, самозанятыми) правил, ограничений, требований, определенных в соответствии с настоящим Указом, с правом составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, усилив в период с 1 по 7 мая 2021 года проверки соблюдения гражданами масочного режима, социального дистанцирования, требования воздержаться в период с 1 по 7 мая 2021 года от посещения мест массового скопления людей, иных правил, ограничений, требований, определенных в соответствии с настоящим Указом.".

2. Предупредить граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Республики Башкортостан, о необходимости строгого соблюдения масочного режима, социального дистанцирования, требования воздержаться в период с 1 по 7 мая 2021 года от посещения мест массового скопления людей, иных правил, ограничений, требований, определенных в соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







