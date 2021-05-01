Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви, а также представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.

Благодатный огонь является символом нерукотворного света Воскресения Христова. Несмотря на регулярность, его появление в канун праздника Пасхи называют "чудом схождения Благодатного огня". Позднее частицы Благодатного огня отправят в другие страны, в том числе и спецбортом в Россию. В нашей стране его получат в 25 регионов, в Москве Благодатный огонь доставят в 15 столичных храмов.