Доктор Мясников рассказал, когда родинки могут стать фактором риска

В некоторых случаях родинки могут свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли.

О том, когда их не следует игнорировать, известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, фактором риска развития меланомы может оказаться большое количество родинок на теле. Эксперт, в частности, говорит о более 50 родинках. Также не стоит легкомысленно относиться к атипичным родинкам неправильной формы. Людям с многочисленными и атипичными родинками Александр Мясников рекомендует избегать загара, а также советует использовать солнцезащитный крем.

Ранее онколог и химиотерапевт Андрей Базылев рассказал о том, является ли рак наследственным заболеванием и дал рекомендации тем людям, у родственников которых была выявлена онкология. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.