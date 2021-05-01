Эксперт дал советы по защите от нового способа мошенничества

По словам Власова, около 20% людей легко внушаемы, что лично, что по телефону, и именно они находятся в "зоне риска" и интересны мошенникам. Новые схемы обмана появляются с завидной периодичностью, используя самые разные информационные поводы.

Эксперт сделал предположение, что существует "мозговой центр", который отлавливает подходящие новости и придумывает поводы для социальной инженерии.

Ранее стало известно, что злоумышленники обзванивают клиентов банков и под предлогом отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT узнают номера банковских карт и секретные кода CVC.

Отключить Россию от SWIFT предложили в Европарламенте. Соответствующая резолюция была принята в конце апреля. Она носит рекомендательный характер, поскольку у Европарламента нет полномочий требовать, прекращения работы SWIFT в какой-либо стране.

Сообщения о звонках мошенников появились в соцсетях почти сразу после принятия резолюции Европарламента.