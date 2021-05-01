Мошенники стали обманывать россиян под видом отключения карт от SWIFT

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана граждан.

Злоумышленники обзванивают клиентов банков и под предлогом отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT узнают номера банковских карт и секретные кода CVC. Об этом сообщило РИА Новости.

Жертве обещают, что после этого на телефон должна прийти СМС с оповещением, что карта не будет заблокирована после отключения от SWIFT.

Отключить Россию от SWIFT предложили в Европарламенте. Соответствующая резолюция была принята в конце апреля. Но она носит рекомендательный характер, поскольку SWIFT - это частная международная организация. У Европарламента нет полномочий требовать, прекращения работы в какой-либо стране.

Сообщения о звонках мошенников появились в соцсетях почти сразу после принятия резолюции Европарламента.