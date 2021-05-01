Индия установила новый антирекорд прироста заболевших COVID-19 за сутки

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Индии увеличилось более чем на 400 тысяч человек (401 993). Это максимальное число с начала пандемии, сообщили в минздраве страны.

Десятый день подряд в стране растет статистика заболеваемости, отметили в ведомстве. Индия находится на втором месте в мире по данному показателю. Чаще всего болеют жители штата Махараштра - уже подтверждено свыше 66 тысяч случаев. Далее следуют штаты Керала, Уттар-Прадеш, Карнатака и Дели, пишет РИА Новости.

Общее число заболевших в стране приближается к 19 миллионам человек - 18 762 976. Цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по коронавирусу. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор ужесточил контроль за прилетевшими из Индии. Пассажиров теперь тестируют на коронавирус прямо в аэропорту, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Проверка проводится в два этапа. Сначала прямо в аэропорту выполняется экспресс-тест, а затем биоматериал отправляется на исследование классическим методом ПЦР.