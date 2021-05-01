Кабул переведен в состояние повышенной боевой готовности

Безопасность Кабула была усилена в субботу, столица Афганистана готовилась к реакции со стороны мятежного "Талибана" (группировка запрещена в РФ - прим.ред). Боевики были раздражены тем, что американские войска остались в стране по приказу президента Джо Байдена, хотя в прошлом году талибы согласовали с администрацией Трампа крайний срок вывода воинского контингента 1 мая.

В афганской столице было заметно усиление военного присутствия и безопасности на контрольно-пропускных пунктах, а источник в службе безопасности сообщил, что город был переведен в режим "повышенной готовности". По словам источника, в крупных городах страны усиливается военное патрулирование и ужесточаются меры безопасности, сообщает Reuters.

Согласно сделке, заключенной администрацией Трампа с талибами в феврале 2020 года, иностранные силы должны были уйти из страны к 1 мая, за это время талибы обещали не проводить атаки на иностранных военных и их базы. Но президент Байден объявил в прошлом месяце, что американские силы будут оставаться в стране в течение нескольких месяцев после мая, пообещав вывести войска только к 11 сентября.

На этом фоне резко возросло насилие со стороны талибов в отношении афганцев в последние недели, в результате чего было убито более сотни сотрудников афганских сил безопасности. Накануне ранее согласованного срока вывода из-за мощного взрыва в восточном Логаре погибли десятки людей. Было неясно, кто стоял за атакой.

Напомним, что в пятницу вечером в результате взрыва заминированного автомобиля в восточной провинции Афганистана Логар погибло не менее 27 человек и еще десятки получили ранения. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался в городе Пули-Аламе недалеко от дома бывшего главы провинциального совета Дидара Лаванга, пресс-секретаря губернатора Логара.

По словам главы провинциального совета Логара Хасибуллы Станекзая, были убиты 27 человек, которые остановились в гостевом доме. Среди пострадавших и погибших были ученики старших классов, приехавшие в столицу, чтобы сдать вступительные экзамены в университет, а также иногородние сотрудники проправительственной милиции, которые оставались там, ожидая авиарейсов.