Киргизия просит ООН и ОБСЕ помочь восстановить инфраструктуру

Киргизия запросила помощь ООН и ОБСЕ, чтобы справиться с гуманитарным кризисом, с которым республика столкнулась в результате эскалации конфликта на границе с Таджикистаном. Официальный Бишкек обратился с просьбой к международным организациям, рассчитывая получить поддержку в восстановлении разрушенной в результате обстрелов инфраструктуры и возвращении беженцев из пострадавших сел.

Из-за обстрелов населенных пунктов в Киргизии пришлось эвакуировать свыше 51 тысячи человек. Часть из них удалось разместить у родственников и знакомых, других - в местах временного пребывания. Для пострадавших в зоне конфликта в республике организован сбор гуманитарной помощи. С мест поступают сообщения о разрушении десятков жилых домов, общественных и коммерческих объектов.

Как сообщают в МИД Киргизии, просьбу к ООН о помощи передала на встрече Помощником Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Мирославом Йенчем постоянный представитель КР при этой международной организации Миргуль Молдоисаева. Она проинформировала собеседника о текущей ситуации и рассказала о трудностях, с которыми столкнулась республика в связи с инцидентом. Мирослав Йенч заверил о готовности ООН оказать содействие пострадавшим в результате конфликта, в том числе, в рамках деятельности Фонда миростроительства.

С просьбой к Организации по безопасности сотрудничеству в Европе, в то же время, обратился непосредственно глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев - во время видеоконференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Дипломаты обсуждали текущую ситуацию на границе с Таджикистаном. Анн Линде заверила собеседника, что ОБСЕ готова оказать Киргизии помощь в восстановлении. В том числе - по линии офиса Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств.

Очередной конфликт на границе между Таджикистаном и Киргизией вспыхнул 28 апреля из-за споров вокруг водных ресурсов. Сначала граждане двух стран забрасывали друг друга камнями. Затем зазвучали выстрелы из огнестрельного оружия, в инцидент вмешались военные. Под огнем оказались села, расположенные у границы. Киргизская сторона сообщает о 34 погибших и около 170 раненых. Таджикская - о гибели как минимум десяти человек и примерно 150 раненых. В Киргизии в связи с произошедшим 1 и 2 мая объявлены днем траура.

Стороны дважды договаривались о прекращении огня и отводе военных. Однако вплоть до второй половины дня 1 мая на местах продолжали фиксировать перестрелки.