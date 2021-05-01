МИД: Россия готова помочь Бишкеку и Душанбе в дипломатическом урегулировании

По словам Захаровой, Москва поддерживает решение сторон о создании совместной рабочей группы. В ее задачи будет входить информационная работа с населением и мониторинг обстановки. "Россия готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами", - отметила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ указала, что положительно оценивает призывы властей Киргизии и Таджикистана к диаспорам, проживающим в России, не поддаваться на провокационные действия.

Накануне президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились решить конфликт на границе мирным путем​​​. По оценкам МИД РФ, это говорит о зрелости подходов высочайшего уровня.

Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате, погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.