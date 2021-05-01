Мигрантам понадобится единый электронный документ для пребывания в РФ

МВД России обяжет всех мигрантов для длительного нахождения на территории страны получать единый электронный документ сроком на десять лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В электронном документе будет храниться графическая и текстовая информация о его владельце, - со ссылкой на источник пишет ТАСС. - Перечень сведений об иностранном гражданине, содержащихся на электронном носителе, а также процедуры оформления и выдачи единого документа будут уточняться в ходе подготовки проекта федерального закона и соответствующих подзаконных актов".

МВД не назвало сроки введения этого документа, пояснив, что соответствующие нормативные акты разрабатываются. Напомним, для совершенствования миграционного законодательства в октябре 2018 года президент России утвердил Концепцию государственной миграционной политики до 2025 года.

Ранее в МВД заявили о сокращении числа нелегально работающих в России мигрантов. Отмечено, что за прошлый год удалось пресечь около 41 тысячи правонарушений, связанных с незаконным осуществлением в России иностранцами или лицами без гражданства трудовой деятельности. Это на 40% меньше, чем в 2019 году. В МВД отметили, что, если обычно в России находились до 11 миллионов иностранных граждан, то в прошлом году их численность составила примерно 5,5 миллиона. Большинство - это граждане стран СНГ.