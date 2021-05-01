Минтруд: Восстановление занятости населения опережает прогнозы

Новости

"Единая Россия" провела по всей стране серию акций, приуроченных к 1 Мая 17:25
В Кургане локализовали пожар в частном секторе 17:19
Российские дипломаты в Израиле передали Благодатный огонь в Москву 17:10
В центральный аппарат СК будут переданы два региональных уголовных дела 16:30
"Справедливая Россия" провела маевку в подмосковном Жуковском 16:29
Российские дипломаты получили частицу Благодатного огня в Иерусалиме 15:52
В Кургане семь домов загорелись на площади 1,7 тыс "квадратов" 15:42
В Сбербанке прокомментировали новый вид телефонного мошенничества 15:38
На Ямале из-за бескормицы дикие олени увели за собой "домашних" 15:09
Челябинский ХК "Трактор" покинули десять игроков 14:56
От COVID умер первый продюсер Аллы Пугачевой Михаил Плоткин 14:56
Собянин поздравил москвичей с 1 Мая 14:11
Мотоциклисты Словакии хотят отдать долг советским солдатам-освободителям 13:47
У звезды "Доктора Кто" на фоне секс-скандала отобрали премию BAFTA 13:37
Андрей Бочкарев: Завершение строительства участка БКЛ от "Мневников" до "Давыдково" намечено на конец 2021 года 13:27
Андрей Бочкарев: На стройках Москвы строго контролируется соблюдение мер по профилактике коронавирусной инфекции 13:25
В Иерусалиме началась церемония ожидания схождения благодатного огня 13:24
Андрей Бочкарев: Полностью проект застройки Мневниковской поймы будет реализован к 2030 году 13:17
Актриса из "Игры престолов" обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании 13:01
Тарасова поддержала возвращение Трусовой к Тутберидзе 12:50
Путин дал поручения по виду на жительство для финалистов "Россия - страна возможностей" 12:32
Между президентами Киргизии и Таджикистана состоялся телефонный разговор 12:24
В Москве в апреле высадили более 13 тысяч деревьев и кустарников 12:14
Свыше 27 тысяч граждан Киргизии эвакуированы из зоны конфликта на границе 12:05
Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой 11:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
01.05.2021 16:30
Рубрика: Экономика

Минтруд: Восстановление занятости населения опережает прогнозы

Текст: Сергей Тихонов
В марте этого года по сравнению с февралем численность занятого населения возросла на 164 тысячи человек, сообщается в докладе Минтруда, представленном на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Из целевого показателя в 1,619 миллиона человек - уровень занятости 2019 года, уже нашли работу более 644 тысяч человек, и остается восстановить занятость еще 975 тысяч.

Минтруд подсчитал, сколько россиян нуждаются в сопровождаемом проживании

"Таким образом, по темпам восстановления занятости, а также по темпам снижения численности безработных по методологии Международной организации труда (МОТ) страна идет с опережением прогнозных оценок", - говорится в докладе.

Пока целевой показатель не достигнут в 68 регионах. Рост занятости отмечен в 28 регионах. Наиболее существенно численность занятого населения увеличилась в Мордовии, Карелии, а также Новгородской, Новосибирской и Ярославской области. В 28 регионах произошло уменьшение численности занятых. Сильнее всего, в Псковской и Кировской областях. В 12 регионах ситуация с занятостью не изменилась.

Вице-премьер поручила Минтруду провести анализ причин снижения численности занятого населения в Псковской и Кировской областях и оказать методическую помощь регионам по выравниванию ситуации. Результаты нужно доложить в Правительство до 17 мая 2021 года.

В регионах Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия ПФО Мордовия СЗФО Карелия СЗФО Новгородская область СФО Новосибирская область ЦФО Ярославская область

Главное сегодня

Патриарх: Суета перед Пасхой не должна заслонять сути Святой субботы
МИД: Россия готова помочь Бишкеку и Душанбе в дипломатическом урегулировании
Италия начнет обновлять туристические визы россиян
Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
В США признали уязвимость своих спутников от космического оружия России
В России упростили использование маткапитала
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая