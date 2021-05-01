Минтруд: Восстановление занятости населения опережает прогнозы

В марте этого года по сравнению с февралем численность занятого населения возросла на 164 тысячи человек, сообщается в докладе Минтруда, представленном на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Из целевого показателя в 1,619 миллиона человек - уровень занятости 2019 года, уже нашли работу более 644 тысяч человек, и остается восстановить занятость еще 975 тысяч.

"Таким образом, по темпам восстановления занятости, а также по темпам снижения численности безработных по методологии Международной организации труда (МОТ) страна идет с опережением прогнозных оценок", - говорится в докладе.

Пока целевой показатель не достигнут в 68 регионах. Рост занятости отмечен в 28 регионах. Наиболее существенно численность занятого населения увеличилась в Мордовии, Карелии, а также Новгородской, Новосибирской и Ярославской области. В 28 регионах произошло уменьшение численности занятых. Сильнее всего, в Псковской и Кировской областях. В 12 регионах ситуация с занятостью не изменилась.

Вице-премьер поручила Минтруду провести анализ причин снижения численности занятого населения в Псковской и Кировской областях и оказать методическую помощь регионам по выравниванию ситуации. Результаты нужно доложить в Правительство до 17 мая 2021 года.