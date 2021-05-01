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1 мая 2021 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 30 апреля 2021 года № 28-пг "О внесении изменения в пункт 6 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Дата подписания 30 апреля 2021 г.
Опубликован 1 мая 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 12-пг "О введении режима повышенной готовности"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в пункт 6 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16,03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 23.04.2021 № 23-пг) изменение, заменив слова "по 30 апреля 2021 года" словами "по 31 мая 2021 года".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный



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