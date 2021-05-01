NASA приостановило контракт с компанией SpaceX по лунной программе

NASA приостановило контракт с американской компанией SpaceX стоимостью около трех миллиардов долларов (2,9 млрд) на разработку и создание лунного посадочного модуля. Об этом говорится в заявлении официального представителя космического ведомства Моники Уитт.

Другие участники тендера - компании Blue Origin и Dynetics - опротестовали решение отдать постройку модуля компании Илона Маска. Теперь SpaceX должна прекратить любую работу, связанную с контрактом, до тех пор, пока главное контрольное управление США не рассмотрит все тяжбы, пишет ТАСС. Урегулирование споров ожидается не позднее четвертого августа.

О том, что SpaceX получила контракт в рамках программы "Артемида", которую финансирует правительство США, стало известно в середине апреля. Сроки реализации проекта тогда не назывались. Напомним, что администрация предыдущего президента США Дональда Трампа строила планы о посадке корабля на Луну в 2024 году. Команда Байдена, в целом поддержав проект, конкретных сроков пока не ставила.