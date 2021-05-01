Названы лучшие бюджетные автомобили для дачников

В майские каникулы многие россияне отправились на дачу. Эксперты назвали бюджетные автомобили, которые лучше всего подходят для таких поездок.

В рейтинг "дачамобилей", составленный аналитиками онлайн-агрегатора Autospot.ru, попали модели самых разных типов - от седанов до пикапов стоимостью от 540 тысяч до 1,1 млн рублей.

Каждый вошедший в топ-лист автомобиль был признан "дачным" благодаря уникальному сочетанию ключевых для этого определения характеристик, а места в списке распределялись по возрастанию стоимости.

"Для поездок на дачу автомобиль должен иметь большой багажник и рейлинги на крышу для перевозки максимального количества рассады, обладать просторным и комфортным салоном с кондиционером, чтобы не помереть от жары в подмосковных пятничных пробках. Идеально подходит универсал или лифтбек, но только для людей с хорошим проездом к дачному участку. Если же до него какое-то расстояние предстоит проехать по бездорожью, то лучше присмотреться к автомобилям с полным приводом: на внедорожнике и рассада спокойно доедет до пункта назначения, и на рыбалку съездить можно и по грибы", - рассуждает директор компании "ПодборАвто" Денис Еременко.

Безопасность также в приоритете при выборе автомобиля для поездок на дачу, и он должен быть экономичным в вопросах расхода топлива и в эксплуатации, добавляет директор по маркетингу ГК "АвтоСпецЦентр" Алексей Ермилов.

Итак, самым бюджетным "дачамобилем", по версии Autospot.ru, стал универсал Lada Granta, чей ценник начинается от 539,9 тыс. рублей. Объем его багажника составляет 520 л, а высокий прямой потолок не поломает рассаду. При этом дорожный просвет у машины, как у кроссовера - 18 см.

На втором месте данного рейтинга идет внедорожник Lada Niva Legend (бывшая Lada 4x4), который не имеет такого большого багажника (даже у 5-дверной версии его объем составляет всего 420 л), но его козырем стала проходимость автомобиля при одновременно невысокой цене - от 607,9 тыс. рублей. Третьей "дачной" моделью Lada в списке стал универсал Largus (от 704,9 тыс. руб.) с 560-литровым багажником и 17-сантиметровым дорожным просветом. При этом он способен буксировать 1,3-тонные прицепы.

Самой доступной иномаркой для дачи оказался Chevrolet Cobalt - его цена составляет от 819,9 тыс. рублей. Объем багажника этого седана больше, чем у Lada Largus, а буксировать, при оборудовании специальным фаркопом, он может 1,5-тонные прицепы.

Далее следует Skoda Rapid (от 892 тыс. руб.), чьими козырями стали кузов "лифтбек" с огромным погрузочным проемом пятой двери, 530-литровый багажник, возможность буксировать 1,2-тонный прицеп и высокий дорожный просвет (17 см).

Шестую строчку в рейтинге лучших автомобилей для дачников занял кроссовер Renault Duster стоимостью от 945 тыс. рублей. Он не отличается вместительным багажником (428 л), но, как и Cobalt, способен буксировать 1,5-тонные прицепы, причем по любым дорогам, благодаря 21-сантиметровому дорожному просвету.

Модели УАЗ "Патриот" (от 984 тыс. руб.) и "Пикап" (1 млн 004 тыс. руб.) - полноценные внедорожники, способные тянуть 1,5-тонные прицепы. "Патриот" имеет высокую крышу и багажник объемом 650 л, а "Пикап" - настоящий грузовик, способный перевозить до 725 кг на себе и 1,5 тонны в прицепе.

У занявшего восьмое место Chery Tiggo 4 (от 999,9 тыс. руб.) небольшой багажник (340 л), но он способен тянуть 1,2-тонные прицепы и к тому же подкупает комфортом: в нем есть, например, камера заднего вида, система управления жестами, а также умный ключ-браслет.

Замыкающий топ-10 "дачамобилей" кроссовер Hyundai Creta (1 млн 127 тыс. руб.) немного уступает Tiggo 4 по массе буксируемого прицепа (1,1 тонны), зато превосходит по объему багажника (402 л) и имеет внушительный дорожный просвет (19 см).

Как отмечает Алексей Ермилов, автомобиль, который используется для поездок на дачу, требует тонкостей в эксплуатации. Например, при перевозке животных, рассады и саженцев необходимо защитить багажник и сидения от царапин и грязи. Для этого подойдут специальные автогамаки и накидки, которые не только защищают покрытие, но оснащены карманами-органайзерами для удобной перевозки мелких предметов.

"При эксплуатации автомобиля для поездок за город необходимо грамотно его обслуживать: регулярно мыть, особенно днище, не оставляя глину и грязь на элементах подвески и колесных дугах, установить защиту двигателя, коробки передач и других уязвимых компонентов автомобиля.

Кроме того, при поездках на дачу нужно быть готовым к пробкам: в период майских праздников автомобилисты проводят в них в среднем по 3-5 часов, что, безусловно, может негативно сказываться на автомобиле - прежде всего, вызвать перегрев двигателя. Поэтому перед поездкой советую проверить систему охлаждения, устранить загрязнения, проверить радиатор и термостат", - говорит генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.