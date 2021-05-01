Новой "Ниве" утвердили дизайн, X-стиля не будет

Стали известные новые подробности создания следующего поколения легендарной "Нивы". Как сообщает паблик "Русский автомобиль", машине утвердили дизайн, теперь уже окончательный и бесповоротный.

"Больше никаких Х-образных элементов, ни на передке, ни на боковинах. Общие контуры машины явно имеют общее с первой "Нивой" Валерия Сёмушкина, а задок (особенно задняя стойка) вообще решены в фирменном сёмушкинском стиле. Фары, увы, не круглые; оптика сложная, примерно как на концепте", - говорится в сообщении паблика.

Планируется, что новая "Нива" появится в 2023 год, но есть вероятность, что выход новинки сдвинут на 2024 год.

Ранее сообщалось, что автомобиль построят на платформе CMF-B с поперечным расположением силового агрегата. Ожидается как внедорожная модификация с клиренсом в 240 мм, так и городская версия. Полноприводный кроссовер В-класса оснастят бензиновыми двигателями ВАЗ-21179 и Renault H5Ht. Коробки - либо 6-ступенчатая "механика", либо вариатор.

Сегодня трехдверная Niva Legend предлагается от 607 900 рублей. Она оснащается постоянным полным приводом, 1,7-литровым "атмосферником" (83 л. с.), 5-ступенчатой МКП, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.