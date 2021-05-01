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01.05.2021 00:15
Рубрика: Административное право

Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз

Текст: Евгений Гайва
Штраф за нарушение правил дорожного движения на железнодорожном переезде с 1 мая вырос в пять раз. Если ранее автомобилисты платили в случае нарушений одну тысячу рублей, то теперь оштрафуют на пять тысяч рублей.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Такие штрафы выписывают, в частности, за пересечение железнодорожных путей вне переезда, за выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду. Также запрещается пересекать нерегулируемый переезд, если приближается поезд, останавливаться или стоять на переезде.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Штраф начислят, если нарушение зафиксировала видеокамера. Если же водитель допустит нарушение при инспекторе ДПС, то протокол оформят на месте. Штраф выпишут и в том случае, если на переезде произошло дорожно-транспортное происшествие.

Вместо штрафа также может быть применено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.