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01.05.2021 16:26
Рубрика: В мире

Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Индию

В Индию доставили первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Препарат доставлен в аэропорт города Хайдарабад.

Таким образом, отечественная вакцина станет третьей, которая будет применяться на территории Индии. До этого времени для иммунизации населения в Индии использовались разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом препарат Covishield и Covaxin индийской фирмы Bharat Biotech.

Фото: AP Photo/Rajesh Kumar Singh
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Отметим, что заявку на получение разрешения на применение российского "Спутника V" индийская фармакологическая компания Dr. Reddy's Laboratories подала еще в феврале. В апреле она была одобрена. РФПИ также договорился о производстве препарата в самой Индии.

"Спутник V" доставили в Индию как раз в день начала нового этапа национальной кампании по вакцинации - в ходе него будет разрешено сделать прививку всем гражданам старше 18 лет (до 1 мая вакцинировали только граждан старше 45 лет, - прим. "РГ").

Между тем ситуация с коронавирусом в стране крайне серьезная. За минувшие сутки число заболевших выросло более чем на 400 тысяч - этот показатель стал максимальным с начала пандемии.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцинация от коронавируса

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