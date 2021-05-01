Пятеро россиян удостоены звания Героя Труда

Высокое звание получили капитан, композитор, тракторист, машинист крана и авиастроитель. Этих представителей разных сфер деятельности объединяет одно - любовь к своей профессии. О Героях Труда рассказывает "РГ".
Сибирячка-металлург стала Героем Труда
То, что Людмила настоящий герой, не требует официальных подтверждений. Крановщица в доменном цехе - это профессия, требующая огромной ответственности. В помещении с гигантскими доменными печами стоит жара, а высота крана, которым управляет машинист, - 55 метров. И в этих условиях, когда в буквальном смысле трудно дышать, крановщице, управляющей огромным агрегатом, нужно думать не только о собственной безопасности, но и о безопасности других. Людмила не имеет права на неосторожность.
Если вы думаете, что такая работа превращает женщину в "универсального солдата", - ошибаетесь. Людмила - красавица с мягким и даже немного застенчивым выражением лица. Герой она, кстати, во всем: у Людмилы трое сыновей - стало быть, многодетная мать. Старший сын тоже работает в доменном цехе, двое других - в культурном центре ЕВРАЗ ЗСМК. Каким-то непостижимым образом у нее хватает сил и на чужих детей: по словам коллег, Людмила больше 20 лет - частый гость в Доме детства №95, помогает встать на ноги воспитанникам.
Но и это еще не все. Людмила Суслякова - из тех людей, которые способны не просто мечтать, а добиваться реальных улучшений вокруг. Опасное производство - давайте минимизировать риски. Давайте сделаем так, чтобы женщинам в доменном цехе было более безопасно. "Она - соавтор многих масштабных проектов, - рассказали в ЕВРАЗ ЗСМК. - Один из них - внедрение технологии доменной плавки с применением пылеугольного топлива. Технология снижает выбросы парникового газа в атмосферу".
Кто такие герои? Один из ответов - люди, обладающие сверхспособностями. Пожалуй, в этом что-то есть. Напряженнейшая работа, новаторство, семья (кстати, у Людмилы есть 16-летняя внучка), забота о молодых сотрудниках, о женщинах в доменном цехе, о сиротах - откуда берутся силы?.. Для кого-то один день (да что там день - час) в доменном цехе - уже подвиг. А Людмила Суслякова, как рассказали в ЕВРАЗ ЗСМК, работает на предприятии больше 40 лет. И на вопрос, считаете ли вы себя героем, отвечает - конечно нет, ну какой я герой. Обычный человек.
Капитану из Владивостока присвоено звание Героя Труда
Капитану-наставнику Дальневосточного морского пароходства Геннадию Антохину, которому накануне президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ, сыпятся отовсюду поздравления.
Радость с ним разделяют в компании, где он проработал много лет.
- Колоссальный опыт и высочайший профессионализм Геннадия Ивановича всегда были востребованы: и при проведении уникальных спасательных операций, и при подготовке высококвалифицированных кадров. Искренне поздравляю с заслуженной наградой, желаю крепкого здоровья и семейного благополучия, - говорит Аркадий Коростелев, президент FESCO, в состав которой входит Дальневосточное морское пароходство.
Капитаном на судах этой судоходной компании Геннадий Иванович работал c 1982 по 2012 годы. Неоднократно он участвовал в морских спасательных операциях, в том числе, в знаменитом освобождении из ледяного плена научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов" в 1985 году. Награжден многочисленными ведомственными и государственными наградами, среди которых орден "За заслуги перед Отечеством IV степени".
С присвоением высокого звания приморского капитана поздравил министр транспорта России Виталий Савельев.
- За более чем 45-летнюю трудовую деятельность в Дальневосточном морском пароходстве Геннадий Иванович Антохин зарекомендовал себя специалистом высочайшего класса, в совершенстве знающим навигационные особенности судовождения и проводки судов в тяжелых ледовых условиях. Уникальный многолетний опыт командования ледоколами, глубокие знания природных и метеорологических условий Крайнего Севера позволяют ему руководить плаванием судов пароходства в сложных ледовых условиях, - отмечает глава минтранса.
Для жителей дальневосточных регионов работа ледового капитана оставалась, как говорится, за кадром. Так, на протяжении многих лет он курировал работу ледоколов пароходства, чтоб те пробивали дорогу судам с продуктами и другими грузами в районы Восточного сектора Арктики.
Еще одной важной заслугой Героя Труда стала очистка арктических островов от мусора. При его непосредственном руководстве операцией в сентябре 2017 года экипаж дизель-электрохода "Василий Головнин" вывез с архипелага Земля Франца Иосифа более четырех тонн мусора и металлолома.
Многие годы Геннадий Иванович передает свое мастерство подрастающему поколению. Под его командованием выросла достойная смена капитанов и старших помощников капитанов на судах ледового плавания.
Композитор Мурад Кажлаев за особые заслуги удостоен звания Героя Труда
Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героя Труда пятерым гражданам России. За особые трудовые заслуги перед государством и народом награжден Мурад Кажлаев - композитор, народный артист СССР, художественный руководитель и директор школы искусств для особо одаренных детей в Дагестане.
В этом году Кажлаев отметил свое 90-летие. В 1950-х годах он работал главным дирижером симфонического оркестра Дагестанского радио, затем руководил Дагестанской филармонией. Почти 18 лет Мурад Магомедович являлся художественным руководителем и главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио.
Мурад Кажлаев - автор свыше трехсот музыкальных произведений, его записи, кроме России, изданы в Германии, США, Италии и других странах.
В 2008 году исполнилась давняя мечта Кажлаева - в Махачкале открылась школа искусств для одаренных детей. С тех пор маэстро, как его называют в Дагестане, все свое свободное время посвятил развитию таланта у юных музыкантов.
Тяжелым для школы стал 2020 год, рассказал корреспонденту "РГ" Мурад Кажлаев. Из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, пришлось все занятия перевести в онлайн-режим. В этом году также решили не рисковать, и перевели в интернет-формат международный фестиваль "Это песня твоя и моя".
"Мы боимся рисковать, звать детей и педагогов. Он пройдет онлайн. Надеемся, следующий будет живьем. Какие у нас ближайшие планы? Всем быть здоровыми, тогда все реализуется и будет хорошее настроение", - говорит Кажлаев.
Композитор поблагодарил Президента России за высокую награду. Он посетовал, что из-за большой загруженности в школе мало времени остается на сочинение музыки. Но новые произведения, как уточнил 90-летний музыкант, обязательно будут.
"Сколько мне отпустит времени Всевышний, я буду продолжать трудиться, писать новую музыку на благо развития культуры нашей великой страны", - сказал на прощание Мурад Кажлаев.
Директор рыбинского "Сатурна" стал Героем Труда
За особые трудовые заслуги перед государством и народом заместителю генерального директора - управляющему директору рыбинского ПАО "ОДК-Сатурн" Виктору Полякову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий Указ глава государства подписал 30 апреля 2021 года.
Уроженец Рыбинска, Виктор Анатольевич Поляков отдал родному предприятию всю жизнь: пришел сюда 45 лет назад в сборочный цех № 6 слесарем-сборщиком, потом работал мастером, старшим мастером, начальником бюро технического контроля, начальником цеха.
В 1990-е годы после окончания академии имени Г. В. Плеханова (его первое высшее образование - Рыбинский авиационный технологический институт по специальности "Авиационные двигатели") Виктор Поляков занимал на предприятии различные руководящие должности, в том числе директора по спецпрограммам, заместителя директора производства по специзделиям.
В 2009 году Виктор Анатольевич возглавил производственную службу предприятия, в 2013-м стал заместителем управляющего директора компании по развитию производственной кооперации дивизиона "Двигатели для гражданской авиации". С 2015 года Виктор Поляков - заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО "ОДК-Сатурн".
Компания, которую он возглавляет, специализируется на разработке и производстве газотурбинных двигателей для авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, судов, морских и приморских промышленных объектов.
По словам губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, Виктор Анатольевич знает производство изнутри. Благодаря его труду предприятие успешно развивается.
- Виктор Анатольевич, поздравляю Вас с признанием Ваших заслуг и успехов возглавляемого Вами предприятия на самом высоком уровне! Впереди еще много работы, совместных проектов и дел на благо Ярославской области, - поздравил Героя Труда глава региона.