Андрей Бочкарев: Завершение строительства участка БКЛ от "Мневников" до "Давыдково" намечено на конец 2021 года

Завершение строительства участка БКЛ от "Мневников" до "Давыдково" намечено на конец 2021 года. Об этом сообщил журналистам 1 мая во время субботнего объезда заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. Он рассказал, что эта часть Большого кольца построена с применением 10-метрового тоннелепроходческого комплекса, что позволит в одном тоннеле проложить сразу два пути. В ближайшее время завершится и проходка от "Давыдково" до оборотных тупиков на станции "Аминьевская".

Напомним, на этом западном участке Большой кольцевой линии 1 апреля 2021 года уже открылись две станции - "Народного Ополчения" и "Мневники". Сейчас строятся "Кунцевская" и "Терехово", конструктив которой, по словам Андрея Бочкарева, готов уже на 93 процента.