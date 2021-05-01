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01.05.2021 10:37
Рубрика: Власть

Директор рыбинского "Сатурна" стал Героем Труда

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: Предоставлено ПАО "ОДК-Сатурн" Фото: Предоставлено ПАО "ОДК-Сатурн"
Фото: Предоставлено ПАО "ОДК-Сатурн"

За особые трудовые заслуги перед государством и народом заместителю генерального директора - управляющему директору рыбинского ПАО "ОДК-Сатурн" Виктору Полякову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий Указ глава государства подписал 30 апреля 2021 года.

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Уроженец Рыбинска, Виктор Анатольевич Поляков отдал родному предприятию всю жизнь: пришел сюда 45 лет назад в сборочный цех № 6 слесарем-сборщиком, потом работал мастером, старшим мастером, начальником бюро технического контроля, начальником цеха.

В 1990-е годы после окончания академии имени Г. В. Плеханова (его первое высшее образование - Рыбинский авиационный технологический институт по специальности "Авиационные двигатели") Виктор Поляков занимал на предприятии различные руководящие должности, в том числе директора по спецпрограммам, заместителя директора производства по специзделиям.

В 2009 году Виктор Анатольевич возглавил производственную службу предприятия, в 2013-м стал заместителем управляющего директора компании по развитию производственной кооперации дивизиона "Двигатели для гражданской авиации". С 2015 года Виктор Поляков - заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО "ОДК-Сатурн".

Фото: www.fesco.ru
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Компания, которую он возглавляет, специализируется на разработке и производстве газотурбинных двигателей для авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, судов, морских и приморских промышленных объектов.

По словам губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, Виктор Анатольевич знает производство изнутри. Благодаря его труду предприятие успешно развивается.

- Виктор Анатольевич, поздравляю Вас с признанием Ваших заслуг и успехов возглавляемого Вами предприятия на самом высоком уровне! Впереди еще много работы, совместных проектов и дел на благо Ярославской области, - поздравил Героя Труда глава региона.

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