Число погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до трех

Сотрудники прокуратуры Хабаровского края проводят проверку в связи с аварией пассажирского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что погибли три человека. Ранее говорилось о двух жертвах.

"В ходе проверки будет дана оценка организации безопасности перевозок пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в Нанайском районе, на 370-м километре федеральной автодороги Лидога - Ванино. ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию сообщает, что автобус, в салоне которого в момент аварии находились 32 пассажира и два водителя, не вошел в поворот, выехал на полосу встречного движения, допустил съезд в левый кювет и опрокидывание.

Водитель 1990 года рождения и его сменщик будут направлены на освидетельствование в ближайший населенный пункт.

В результате происшествия погибли 17-летняя и 21-летняя девушки и женщина 1973 года рождения. К этому моменту краевой минздрав сообщает о 13 пострадавших, из них трое - дети. Пострадавших доставят в краевую клиническую больницу №2. Двое в тяжелом состоянии, шесть с сочетанными травмами.