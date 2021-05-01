В Хабаровском крае введут режим ЧС из-за смертельной аварии с автобусом

В Хабаровском крае крае будут вводить режим ЧС межмуниципального характера после аварии с пассажирским автобусом, в которой погибли три человека и более десяти пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев в своем telegram-канале.

Данная мера, как отмечает глава региона, даст законные основания оказать материальную помощь пострадавшим и родственникам погибших в ДТП. Родным жертв аварии он выразил соболезнование.

"Три человека с наиболее тяжелыми травмами полчаса назад доставлены в Хабаровск в ККБ-2. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии - в реанимации Ванинской ЦРБ, решаем вопрос с выездом туда нейрохирурга", - рассказал Дегтярев.

Напомним, в ночь на 1 мая автобус, в салоне которого были 32 пассажира и два водителя, опрокинулся на 370-м километре дороги Лидога - Ванина. По предварительным данным, водитель при повороте не справился с управлением, автобус вынесло на встречную полосу, после чего он съехал в левый кювет и опрокинулся.

Погибли две девушки и женщина. Пострадали 13 человек, в том числе, три ребенка.

Краевая прокуратура проводит проверку в связи с аварией.