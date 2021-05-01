Во Владивостоке арестована подозреваемая в убийстве двух детей и мужа

Суд заключил под стражу жительницу Владивостока, которую подозревают в убийстве двух детей и мужа.

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ регионального Следственного комитета России Аврора Римская, такая мера пресечения избрана судом по ходатайству следователя. Подозреваемую будут содержать в СИЗО.

По данным информагентства, трагедия стала следствием ссоры между супругами. В семье были тройняшки, третий ребенок в момент убийства находился в саду. Он помещен в реабилитационный центр.

Напомним, 29 апреля в квартире дома по улице Толстого во Владивостоке было обнаружено тело 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей с признаками насильственной смерти - колото-резаными ранами. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами "а,в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе, малолетнего).

Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин велел своим коллегам в Приморье доложить ему о ходе расследования тройного убийства.