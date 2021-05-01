Композитор Мурад Кажлаев за особые заслуги удостоен звания Героя Труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героя Труда пятерым гражданам России. За особые трудовые заслуги перед государством и народом награжден Мурад Кажлаев - композитор, народный артист СССР, художественный руководитель и директор школы искусств для особо одаренных детей в Дагестане.

В этом году Кажлаев отметил свое 90-летие. В 1950-х годах он работал главным дирижером симфонического оркестра Дагестанского радио, затем руководил Дагестанской филармонией. Почти 18 лет Мурад Магомедович являлся художественным руководителем и главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио.

Мурад Кажлаев - автор свыше трехсот музыкальных произведений, его записи, кроме России, изданы в Германии, США, Италии и других странах.

В 2008 году исполнилась давняя мечта Кажлаева - в Махачкале открылась школа искусств для одаренных детей. С тех пор маэстро, как его называют в Дагестане, все свое свободное время посвятил развитию таланта у юных музыкантов.

Тяжелым для школы стал 2020 год, рассказал корреспонденту "РГ" Мурад Кажлаев. Из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, пришлось все занятия перевести в онлайн-режим. В этом году также решили не рисковать, и перевели в интернет-формат международный фестиваль "Это песня твоя и моя".

"Мы боимся рисковать, звать детей и педагогов. Он пройдет онлайн. Надеемся, следующий будет живьем. Какие у нас ближайшие планы? Всем быть здоровыми, тогда все реализуется и будет хорошее настроение", - говорит Кажлаев.

Композитор поблагодарил Президента России за высокую награду. Он посетовал, что из-за большой загруженности в школе мало времени остается на сочинение музыки. Но новые произведения, как уточнил 90-летний музыкант, обязательно будут.

"Сколько мне отпустит времени Всевышний, я буду продолжать трудиться, писать новую музыку на благо развития культуры нашей великой страны", - сказал на прощание Мурад Кажлаев.